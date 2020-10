Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendiebstahl in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

In der Gelsenkirchener Altstadt wurde am Donnerstag, 22. Oktober 2020, 15.20 Uhr, ein mutmaßlicher Dieb vom Ladendetektiv erwischt. Zuvor hatten der 46 Jahre alte Ladendetektiv und der 30-jährige Filialleiter beobachtet, wie der Mann durch die Parfümabteilung des Geschäfts auf der Bahnhofstraße lief und sich mehrere Düfte dort anschaute. Dann soll sich der 42-Jährige einen Artikel in seine Jackentasche gesteckt haben. Ohne zu bezahlen wollte er den Laden verlassen. Daraufhin sprachen ihn der Filialleiter und der Ladendetektiv an. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet und der Mann in Haft genommen. Ihn erwartet heute schon sein Urteil.

