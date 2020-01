Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Stockach Unfallflucht nach Parkrempler 27.01.2020

Stockach (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am heutigen Montagmorgen zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr in der Höllstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota Auris und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro zu kümmern. Als der Mann sein Auto dort abgestellt hatte, befand sich ein geparkter Lkw mit Schweizer Kennzeichen vor ihm am Straßenrand, dessen Fahrer möglicherweise den Schaden verursacht hat. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Lkw mit dem Schweizer Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell