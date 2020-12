Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoscheibe zerschlagen/ Handtasche gestohlen

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Am Schäferland wurde am Mittwochmorgen die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Zwischen 7.35 und 13.10 Uhr zerschlug jemand die Scheibe der Beifahrertür des grünen Citroen C3/S. Ob etwas gestohlen wurde, konnte am Mittwoch nicht festgestellt werden.

Ein unbekannter Täter hat einer 79-jährigen Frau am Mittwoch kurz vor 12 Uhr in oder an einer Apotheke am Sternplatz die Handtasche von ihrer mobilen Gehhilfe gestohlen. Sie bezahlte dort ihre Rechnung und machte sich auf den Weg in Richtung Drogerie. In diesen Minuten muss ein unbekannter zugegriffen haben.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9099-0.

