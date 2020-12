Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch/ Creme-Dieb erwischt

KierspeKierspe (ots)

Unbekannte sind am Mittwochvormittag in eine Wohnung an der Kölner Straße eingebrochen. Als der der Wohnungsinhaber am Mittag nach Hause kam, stand die Tür offen und die Zimmer waren durchwühlt worden.

Mit Hilfe einer präparierten Einkaufstasche wollte ein Ladendieb am Mittwoch um 12.20 Uhr mehrere Cremedosen an der Kasse vorbei schmuggeln. Als ihn der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ansprach, schmiss er die Cremes zurück ins Regal. Auch die Tasche flog im hohen Bogen weg. Der Erwischte rannte raus in Richtung Heerstraße und stieg in einen blauen VW Polo. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der verhinderte Ladendieb hat schwarze Haare und ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat eine normale Statur und trug eine blaue Jacke, Jeans, Sportschuhe und eine blaue Papiermaske. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Tel. 02354/9199-0.

