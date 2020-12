Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Messer bedroht

IserlohnIserlohn (ots)

Mit einem Messer in der Hand hat ein 36-jähriger Mann am Mittwoch, kurz nach 11 Uhr, an der Oberen Mühle einen 24-jährigen Mann bedroht. Der Angreifer zog dem anderen Mann das Handy aus der Tasche und forderte Geld. Eine Zeugin rief die Polizei. Als der Angreifer das mitbekam, ging er weg. Als er die Polizei-Sirenen hörte, schmiss er das gestohlene Handy auf die Straße und rannte weg. Die Polizei entdeckte den Angreifer an der Karlstraße und nahm ihn mit auf die Wache. Täter und Opfer kannten sich. Die Polizei ermittelt wegen einer räuberischen Erpressung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell