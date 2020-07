Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: B 29, Westhausen-Westerhofen - PKW-Brand

Am Mittwoch gegen 11:50 Uhr befuhr ein 84-Jähriger mit seinem PKW Fiat 500 die B 29 von Lauchheim in Richtung Westhausen, als er während der Fahrt feststellen musste, dass es im Motorraum brannte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Westhausen, die mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften zum Brandort ausrückte, stand der Fiat aus dem Jahr 1968 in Vollbrand. Der 84-Jährige hatte das Auto rechtzeitig und unversehrt verlassen können. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die B 29 war bis etwa 12:30 Uhr gesperrt.

