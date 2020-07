Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Exhibitionist entblößt sich vor Kindern

Plüderhausen: (ots)

Drei 10-jährige Kinder als auch ein 15-jähriger Junge wurden am Montagnachmittag Opfer eines Exhibitionisten. Die Kinder spielten gegen 15.30 Uhr auf dem Bolzplatz beim Hohbergschulzentrum, als ein 42-jähriger Mann hinzukam. Dieser stellte sich hinter ein Gebüsch, entblößte sich und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Danach trat der Mann hinter dem Gebüsch hervor, näherte sich den Kindern und wiederholte die Handlungen. Die Tat wurde am Dienstagvormittag polizeilich bekannt. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen wurde ein konkreter Tatverdacht gegen den 42-Jährigen erlangt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatablauf geben können, sollten sich bitte mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

