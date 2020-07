Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ampelanlage außer Gefecht gesetzt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, wurde der Kaiserslauterner Polizei der Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung Spittelstraße/Fischerstraße gemeldet. Wie sich herausstellte wurde die Halterung der Anforderung für den Fußgängerüberweg durch eine jüngere, männliche Person abgetreten. Anschließend soll der Mann Bier in die Halterung gegossen haben, sodass es zum Kurzschluss kam und die Ampel ausfiel. Durch einen Mitarbeiter der Stadt Kaiserslautern konnte der Schaden behoben werden. Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen, die Hinweise zum dem Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150, bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de, zu melden. |pvd

