POL-PPWP: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Frankenstein (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich auf der B 37, zwischen Frankenstein und Hochspeyer ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Unfallbeteiligte schwer verletzt wurden. Ein 65-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim, befuhr die Bundesstraße mit seinem Motorrad von Hochspeyer kommend in Richtung Frankenstein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-Jähriger aus Hochspeyer sowie ein 52-Jähriger aus Kaiserslautern in dieser Reihenfolge mit ihren Pkws in die entgegengesetzte Richtung. An einer unübersichtlichen Stelle setzte der Motorradfahrer zum Überholvorgang an. Auf Grund dessen musste der 56-Jährige eine Vollbremsung hinlegen. Dies führte dazu, dass der nachfolgende 52-Jährige nicht mehr rechtszeitig anhalten konnte und es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Männer zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer, der nicht zu Schaden kam, setzte zuvor seine Fahrt in Richtung Frankenstein fort. Er konnte von Beamten der Polizei Bad Dürkheim an seinem Wohnsitz angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit. |pvd

