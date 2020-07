Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken auf dem E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 3.15 Uhr in der Fackelwoogstraße aufgefallen und von einer Streife gestoppt worden. Er gab sofort an, dass er "zwei Bier" getrunken habe. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte dem 25-Jährigen einen Pegel von 0,9 Promille. Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. - Der Mann musste den restlichen Heimweg zu Fuß zurücklegen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell