Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streife sind Polizeibeamte am Mittwochmittag im Wohngebiet auf dem Betzenberg auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden, das mit zwei Personen besetzt war. Die anschließende Kontrolle gab den "Spürnasen" recht: Einer der Insassen hatte Drogen bei sich: kleine Mengen Haschisch und Amphetamine.

Der 42-Jährige wollte sich nicht zur Sache äußern, er war aber mit der Sicherstellung und Vernichtung der Betäubungsmittel einverstanden. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Aus dem gleichen Grund wird auch gegen einen 39-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet ermittelt. Auch er hatte am frühen Nachmittag die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auf sich gezogen und war daraufhin im östlichen Stadtgebiet kontrolliert worden. In seinem Rucksack wurden ein Joint sowie geringe Mengen Haschisch und Amphetamin gefunden. Die Sachen wurden sichergestellt; die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

