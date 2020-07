Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressive Jugendliche verletzt Polizeibeamtin

Niederkirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, wurde bei einem Polizeieinsatz eine Beamtin leicht verletzt. Der Bruder einer amtsbekannten 17-Jährigen aus Niederkirchen bei Kaiserslautern, teilte mit, dass seine Schwester in der Wohnung randaliere, Gegenstände aus einem Fenster werfe und ihre Mutter bedrohe. Vor Ort zeigte sich die Jugendliche auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, schlug und trat mehrfach nach ihnen, wobei eine Beamtin leicht am Bein verletzt wurde. Mit vereinten Kräfte gelang es die 17-Jährige auf einem Couchsessel zu fixieren und zu fesseln. Sie wurde anschließend unter polizeilicher Begleitung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Widerstand, Bedrohung und Körperverletzung zu. |pvd

