Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Auf Hauswand gefahren

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ist der Fahrer eines Chrysler am Montag gegen 11:15 Uhr an der Einmündung Robert-Bosch-Straße / Bahnhofstraße geradeaus auf eine Hauswand gefahren. Er und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Chrysler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war zum Abbinden einer größeren Menge ausgelaufenen Öls an der Unfallstelle im Einsatz. Die Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen waren um 13:10 Uhr abgeschlossen.

