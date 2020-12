Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ehningen: Mazda-Lenker in Leitplanken geschleudert; Holzgerlingen: Auffahrunfall auf der B 464

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

BAB 81/Ehningen: Mazda-Lenker in Leitplanken geschleudert

Vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht den vorherrschenden Witterungsbedingungen angepasst hatte, war ein 52 Jahre alter Mazda-Fahrer am Montag gegen 10.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Böblingen-Hulb in einen Unfall verwickelt. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen PKW und kam ins Schleudern. Er prallte gegen die Mittelleitplanke, dann gegen die rechtsseitig verlaufende Schutzplanke und anschließend nochmal gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Holzgerlingen: Auffahrunfall auf der B 464

Am Montag kam es gegen 08.35 Uhr auf der Bundesstraße 464 auf Höhe der Kreuzung mit der Erlachstraße in Holzgerlingen zu einem Auffahrunfall. Eine 35 Jahre alte Citroen-Lenkerin übersah vermutlich, als sie die Sonnenblende herunterklappen wollte, ein 44 Jahre alte BMW-Fahrerin, die vor ihr verkehrsbedingt anhalten musste. Die Citroen-Lenkerin fuhr auf und schob den BMW wiederum auf einen Sprinter, in dem ein 73 Jahre alter Fahrer saß. Der Citroen und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 44 Jahre alte Frau wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 18.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell