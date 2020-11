Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte haben keine weiße Weste: Gutscheine für Hemdenreinigungen erbeutet

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Auch wenn sie Gutscheine für Hemdenreinigungen erbeutet haben, so erlangen diese Unbekannten dadurch trotzdem keine weiße Weste: Einbrecher sind im Stadtteil Giesenkirchen-Mitte an der Konstantinstraße im Zeitraum zwischen Mittwoch, 25. November, 18.40 Uhr, und Donnerstag, 26. November, 6.15 Uhr, in ein Geschäft eingestiegen. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Sie entwendeten Bargeld und die besagten Gutscheinkarten.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise auf die Täter mit den offensichtlich schmutzigen Hemden unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

