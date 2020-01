Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Samstag, 11. Januar 2020

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit Folgen

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße

Zeit: 10.01.2020, 12.15 Uhr

Ein 74-jähriger Mann aus der VGV Daun befährt mit einem Pkw in Gerolstein die Sarresdorfer Straße in Fahrtrichtung Prüm. Auf Höhe einer Bäckerei überfährt er eine Querungshilfe für Fußgänger. Obwohl der Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt wird,( ca. 3000 Euro Schaden) fährt er weiter zu einem Einkaufsmarkt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hier wird der Fahrer von einem Zeugen auf das erheblich beschädigte Fahrzeug angesprochen. Anschließend fährt er nach Hause und tauscht die Fahrzeuge. Mit einem anderen Fahrzeug fährt er weiter zur Polizeiinspektion Daun, wo den Unfall meldet. Da erhebliche Zweifel an der Fahrereignung des Mannes bestanden, wurde der Führerschein sichergestellt. Ein Ermitt-lungsverfahren wurde eingeleitet.

Ereignis: Einbruch in Einfamilienhaus

Ort: Gerolstein, Am Brönnchen

Zeit: 10.01.2020, 08.00 h - 20.00 h

Bislang unbekannte Täter dringen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchen es nach möglichen Diebesgut. Dabei nutzten der/die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell