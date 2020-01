Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Dasburg

Dasburg (ots)

Am Morgen des 08.01.2020 gegen 07:00 Uhr wurde der PKW einer 33-jährigen Frau auf der Hauptstraße in Dasburg im Bereich einer scharfen Kurve bei einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Fahrer eines roten Pkw kollidierte mit der ihm entgegenkommenden Frau und setzte seine Fahrt in Richtung Daleiden fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der flüchtige Pkw müsste vorne links beschädigt sein. Die Polizei Prüm ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden.

