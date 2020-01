Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 10.01.2020

Daun (ots)

Ereignis: Einbruch in Wohnhaus

Ort: Michelbach, Birresborner Straße

Zeit: 05.01.2020, 16.00 Uhr bis 09.01.2020, 15.40 Uhr

Unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohngebäude in der Birresborner Straße in Michelbach. Die Einbrecher beschädigten ein Fenster um in das Innere des seit kurzem leerstehenden Hauses zu gelangen. Dort wurden viele Räume durchwühlt. Letztlich entwendeten die unbekannten Täter einige Wertgegenstände. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell