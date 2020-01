Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht, Fahrer ermittelt

Bernkastel-Kues (ots)

Am späten Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, kam ein BMW im "Rebschulweg" in Bernkastel-Kues aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und durchquerte einen Vorgarten. Hierbei wurden neben dem Garten auch sein Fahrzeug beschädigt. Die Hauseigentümer konnten nur noch den Verursacher mit seinem PKW flüchten sehen. Die Beamten der PI Bernkastel-Kues konnten aufgrund von Trümmerteilen den entsprechenden Fahrzeugtyp bestimmen und so auf die Suche nach dem BMW gehen. Dieses wurde nach intensiver Fahndung ebenfalls in Kues ermittelt. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte und absolut fahruntüchtig war. Aus diesem Grund musste eine Blutprobe entnommen werden und der Fahrer wird auf längere Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten müssen.

