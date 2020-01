POL-PDWIL: Diebstahl von Scheibenwischblättern

Polizeidirektion Wittlich

Am Montag den 06.01.2020 kam es in der Zeit zwischen 07:30 - 16:30 Uhr in der Ortslage Lichtenborn, Parkplatz Ortsmitte, zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen. Durch unbekannte Täter wurden an einem abgestellten PKW alle drei Scheibenwischerblätter abmontiert und entwendet.

Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Prüm (06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de) zu wenden.

