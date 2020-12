Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 16-Jähriger von Unbekannten beraubt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Montag gegen 17.15 Uhr einen 16-Jährigen auf dem Sportplatzgelände in der Robert-Bosch-Straße in Rutesheim beraubt haben. Die zwei unbekannten Männer gingen auf den Jugendlichen zu. Einer soll ihm anschließend ins Gesicht geschlagen und ihn am Kragen gepackt haben. Dann habe er ihn in gebrochenem Deutsch nach Geld gefragt. Schließlich soll der Täter das Opfer mit einem Messer bedroht haben, worauf der Jugendliche diesem einen dreistelligen Bargeldbetrag übergab. Der Täter bedrohte den 16-Jährigen letztlich noch. Der Täter und sein Komplize wurden als etwa 25 Jahre alte Männer mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel. 0800/1100225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell