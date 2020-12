Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Enkeltrick - Senior um 15.000 Euro betrogen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Montag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen 78-Jährigen in Sindelfingen um 15.000 Euro betrogen. Eine Betrügerin gab am Telefon vor, die Enkelin des Seniors zu sein, die gerade einen Verkehrsunfall gehabt habe. Für die Reparatur des Fahrzeugs benötige sie nun dringend 27.000 Euro, die durch die Versicherung wieder zurückerstattet würden. Auf geschickte Art und Weise erfragte die angebliche Enkelin so unter anderem die Kontodaten des 78-Jährigen und erkundigte sich nach Wertgegenständen. Vermutlich um die Geschichte der Betrüger glaubhaft erscheinen zu lassen, meldete sich zudem ein angeblicher Bankmitarbeiter bei dem Opfer, der den Geldeingang der Versicherung bestätigte. Der Senior, der mittlerweile 15.000 Euro von seinem Konto abgehoben hatte, übergab das Geld letztlich an eine Frau die als Geldabholerin fungierte. Bei der erst danach Rückfrage bei seiner echten Enkelin, bemerkte der 78-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige. Die restlichen 12.000 Euro, die bereits von einem zweiten Konto abgehoben worden waren, hatte der Senior glücklicherweise noch zurückbehalten.

