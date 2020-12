POL-LB: Oberstenfeld: Wohnungseinbruch

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nachdem ein bislang unbekannter Täter bereits am 4. Dezember die Haustür eines Wohnhauses im Nußbaumweg aufgehebelt, sein weiteres Vorhaben aber abgebrochen hatte, suchte er dasselbe Haus in der Zeit von Montag, 13:15 Uhr bis Dienstag 11:30 Uhr erneut heim. Nach Aufhebeln eines Fensters stieg er in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen fielen ihm dabei mehrere Schmuckstücke in die Hände. Möglicherweise wurde der Einbrecher auch dieses Mal bei der Tatausführung gestört. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bußbaumwegs gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0, in Verbindung zu setzen.

