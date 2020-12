Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfallflucht; Private Streitigkeiten lösen Polizeieinsatz aus; Fahrertür zerkratzt - Zeugen gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Leonberg: Verkehrsunfallflucht

Etwa 2.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht die am Dienstag zwischen 12:20 Uhr und 15:00 Uhr im Fockentalweg in Leonberg geschehen sein muss. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hatte vermutlich einen am Straßenrand abgestellten Volvo gestreift und so den Schaden verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605 0 entgegen.

Leonberg: Private Streitigkeiten lösen Polizeieinsatz aus

Der private Streit mehrerer Personen in der Bismarckstraße in Leonberg-Eltingen löste am Dienstag gegen 21:25 Uhr einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen aus. Aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung und den lautstarken Äußerungen der Beteiligten war für die eingesetzten Beamten die Aufklärung des Sachverhalts schwierig. Vermutlich kam es zu wechselseitigen Beleidigungen, Körperverletzungen, einer Sachbeschädigung und einer Bedrohung. Die Beamten trennten die Streitparteien und erteilten Platzverweise. Die Ermittlungen des Polizeireviers Leonberg dauern an.

Leonberg: Fahrertür zerkratzt - Zeugen gesucht

Die Fahrertür eines in der Blosenbergstraße in Leonberg abgestellten Skoda wurde zwischen Samstag 19:00 Uhr und Montag 19:00 Uhr von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Tel. 07152 605 0 an das Polizeirevier Leonberg wenden.

