POL-UL: (GP) Göppingen - Mehrere Autos gestreift

Hohen Schaden verursachte ein Autofahrer am Donnerstag in Faurndau.

Gegen 8.45 Uhr setzte sich der 88-Jährige in sein Auto und wollte einen Termin wahrnehmen. Wohl schon zu Beginn seiner Fahrt hatte er medizinische Probleme. In der Obere Wasenstraße streifte er an fünf geparkten Autos entlang die er beschädigte. Er bemerkte die Unfälle, wendete seinen Mercedes an der Erzbergstraße und fuhr zurück. Danach blieb er an einem weiteren geparkten BMW hängen. Ein Fahrradfahrer konnte auch noch rechtzeitig ausweichen, bevor er von dem Senior gestreift wurde. Zum Ende der Fahrt beschädigte der 88-Jährige noch ein Hoftor. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Seinen Führerschein ist der Mann nun los. Den beschlagnahmten die Polizisten an Ort und Stelle.

