POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Vorfahrtsverletzung mit leicht verletzter Person

Glück im Unglück hatte eine 62 Jahre alte Clio-Fahrerin, als sie am Montagmittag im Kreuzungsbereich Hans-Thoma-Straße / Albert-Einstein-Straße von einem Ford-Transit-Fahrer übersehen wurde und dabei nur leicht verletzt wurde.

Der 28-jährige Unfallverursacher fuhr auf der Hans-Thoma-Straße und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Albert-Einstein-Straße abbiegen. Hierbei übersah er die in Richtung Karlsruher Straße fahrende Clio-Fahrerin zu spät und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Clio um 90 Grad gedreht. Vorsichtshalber kam die 62-Jährige mit einem Rettungsdienst in eine Klinik. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

