Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schadensträchtiger bandenmäßiger Diebstahl in Discounter-Filiale in Herrenberg - sieben Tatverdächtige ermittelt

Ludwigsburg (ots)

In einer Discounter-Filiale in Herrenberg sollen sechs Mitarbeiterinnen im Alter von 29 bis 42 Jahren im Zusammenwirken mit einem dort nicht beschäftigten 39-Jährigen vermutlich seit 2018 in großem Stil Waren aus den Verkaufsräumen geschafft und dabei einen Schaden von rund 160.000 Euro angerichtet haben.

Am 25. November waren drei der Tatverdächtigen in dem Markt von einer Vorgesetzten auf frischer Tat beim Diebstahl von Waren im Wert von etwa 700 Euro ertappt worden. Der 39-Jährige hatte vier von seinen Komplizinnen bereits gefüllte Einkaufswagen übernommen, die Waren an der Kasse vorbei gefahren und anschließend in deren Fahrzeuge verladen. Nach einer daraufhin erfolgten Anzeige führten die Ermittlungen des Polizeireviers Herrenberg zu vier weiteren Tatverdächtigen, die über einen längeren Zeitraum hinweg bei den Diebstählen arbeitsteilig vorgegangen waren, günstige Gelegenheiten ausloteten, nicht involvierte Mitarbeitende ablenkten oder täuschten.

Am Dienstag wurden die Wohnungen der Tatverdächtigen in Herrenberg und benachbarten Kommunen auf richterliche Anordnung von der Polizei durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Diebesgut sicher. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

