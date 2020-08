Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Parkplatzrempler beim Discounter

Bad Rothenfelde (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 09:30 Uhr und 09:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 29-jähriger Mann aus Hilter hatte seinen grau-silbernen Opel Astra vorwärts und unbeschädigt in eine Parklücke gefahren, bei seiner Rückkehr stellte er eine große Delle an der hinteren linken Fahrzeugecke fest. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt. Die Beschädigung dürfte beim Ein- oder Ausparken eines anderen, unbekannten Fahrzeuges entstanden sein. Der Verursacher oder die Verursacherin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso sind Zeugen des Unfalls aufgerufen sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter 05421/921390 oder 05401/978500.

