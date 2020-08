Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Fiat 500 überschlug sich bei Unfall - Fahrer war betrunken

Bad Essen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:25 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Himmelreich gerufen. Ein Pkw sollte sich bei einem Verkehrsunfall überschlagen haben. Am Unfallort stießen die Beamten auf einen beschädigten Fiat 500, das Unfallfahrzeug. Anwesende Personen hatten das Fahrzeug bereits wieder auf seine Räder gestellt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass zum Unfallzeitpunkt drei junge Männer im Fiat gesessen hatten. Zwei 17-Jährige und ein 18-Jähriger, alle blieben bei dem Überschlag unverletzt. Am Steuer hatte ein 17-jähriger Osnabrücker befunden. Der Jugendliche verfügte nicht über die notwendige Führerscheinklasse und hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Die Fahrzeugbesitzerin konnte ausfindig gemacht werden, sie hatte von der Fahrt nichts gewusst. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7.5000 Euro geschätzt.

