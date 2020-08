Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 03:10 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Osnabrücker mit seinem Audi A4 die Hügelstraße in Richtung Lerchenstraße. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen einen Ford Transporter, welcher auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn stand. Der Transporter wurde durch den Aufprall gegen ein abgestelltes Damenrad geschoben, dieses wurde komplett verbogen. Nach dem rechtsseitigen Aufprall drehte sich der Audi um die eigene Achse und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen geparkten Opel Corsa. Der Audi kam anschließend in Fahrtrichtung stadteinwärts auf der Fahrbahn zum Stehen, er wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch an den anderen Kraftfahrzeugen entstanden größere Sachschäden. Der Fahrzeugführer hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,00 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall blieb er nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 6.000 Euro beziffert.

