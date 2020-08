Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zaun bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Bohmte (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Samstag mit vermutlich einem landwirtschaftlichen Fahrzeug die Straße Osterwiehe. In Höhe der Hausnummer 2 beschädigte er zwischen 09 und 21 Uhr einen Grundstückszaun und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

