Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vier Graffiti-Sprayer gefasst

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, meldeten sich aufmerksame Anwohner aus dem Stadtteil Sonnenhügel bei der Polizei. Sie hatten an einem Fußweg, der die Roopstraße und die Wachsbleiche verbindet, verdächtige Geräusche und Taschenlampenschein wahrgenommen. Bei den Geräuschen handelte es sich um das Schütteln von Spraydosen und anschließende Sprühgeräusche. Sofort machten sich mehrere Funkstreifenwagen auf den Weg zum Einsatzort. An der beschriebenen Örtlichkeit konnten gleich mehrere frische Farbschmierereien festgestellt werden. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten in Tatortnähe drei Heranwachsende festgestellt werden. Sie hatten frische Farbanhaftungen an den Händen und der Bekleidung, teilweise führten sie noch Spraydosen bei sich. Die gestellten Täter, weiblich 19 und 20 Jahre alt und männlich 19 Jahre alt, räumten ihre Tat ein. Sie gaben auch die Personalien eines vierten Komplizen, männlich 19 Jahre alt, an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Wohnungen der Beschuldigten noch in der Nacht durchsucht, alle wohnen in Osnabrück. Die Mobiltelefone und weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell