Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Leichtverletzte nach Motorradunfall

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, ereignete sich auf der Meller Straße ein Verkehrsunfall mit einem Krad. Der Motorradfahrer, ein 20-jähriger Osnabrücker, befuhr mit seiner Kawasaki die Meller Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Langenkamp fuhr er nicht die vorgegebene Linkskurve in Richtung Am Huxmühlenbach, sondern kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Straßenlaterne. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Motorradfahrer und sein Sozius, ein 17-jähriger Osnabrücker, wurden bei dem Sturz jeweils leicht verletzt. An Laterne und Motorrad entstanden Sachschäden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Das Krad musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine nicht unerhebliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer fest, ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

