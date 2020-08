Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Seitenscheiben an Pkw eingeschlagen

Osnabrück (ots)

An der Bocksmauer geriet zwischen Samstagabend (19.50 Uhr) und Sonntagnachmittag (15 Uhr) ein schwarzer Audi A5 ins Visier unbekannter Täter. Der oder die Täter schlugen an dem Pkw zwei Seitenscheiben ein und richteten dabei einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Sie erbeuteten lediglich eine geringe Menge Münzgeld und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

