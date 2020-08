Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Verkehrsunfall auf K 142 - Motorradfahrer schwer verletzt

Bersenbrück (ots)

Ein 17-Jähriger befuhr am Sonntagabend (19.55 Uhr) mit einem Leichtkraftrad die Bokeler Straße (K 142) von Ankum in Richtung Bersenbrück. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 17-Jährige prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

