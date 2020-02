Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck - Fridingen/Donau) Verkehrsunfall mit Sachschaden 04.02.2020

Neuhausen ob Eck - Fridingen an der Donau (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand am heutigen Dienstag in der Frühe gegen 05.45 Uhr auf der Landesstraße 440 zwischen Neuhausen ob Eck und Bergsteig. Der 41-jährige Lenker eines Holztransporters stand auf einem parallel zur Landesstraße verlaufenden Feldweg und hatte Stammholz geladen. Ein Baumstamm löste sich trotz der Sicherung mit Spanngurten, stürzte von der Ladefläche des Lkw und rollte auf die Fahrbahn der Landesstraße. Dies erkannte der 58-jährige Lenker eines Porsche Macan zu spät, der auf den auf der Fahrbahn liegenden Baumstamm auffuhr. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Porsche war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle transportiert werden.

