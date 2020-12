Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Geldwechseltrick

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 09:40 Uhr sprach ein noch unbekannter Täter einen 68-jährigen Mann in der Talstraße in Bietigheim an. Dort hatte sich der 68-Jährige im Erdgeschoss der Tiefgarage eines Supermarktes im Bereich der Einkaufswagen aufgehalten, als der Unbekannte ihn darum bat, eine 1-Euro-Münze zu wechseln. Während der Mann daraufhin in seinen Geldbeutel schaute und ihm anschließend Kleingeld aushändigte, griff der Mann unbemerkt in seinen Geldbeutel. Dort zog er schließlich eine dreistellige Summe aus dem Scheinfach und suchte damit das Weite. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 165 - 170 cm großen, südländisch aussehenden Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren handeln. Er trug eine schwarze Kopfbedeckung, einen dunklen Mund-Nasen-Schutz, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Das Fehlen des Geldes wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt und die Polizei alarmiert. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können oder selbst Opfer dieser Betrugsmasche wurden.

