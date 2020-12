Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Katalysator gestohlen, Jugendliche beschädigen PKW mit Bollerwagen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Kornwestheim: Katalysator gestohlen

Auf den Katalysator eines Mercedes hatten es noch unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 14.00 Uhr in der Goerdelerstraße in Kornwestheim ihr Unwesen trieben. Sie trennten den Katalysator vom Fahrzeug ab und entwendeten ihn. Der Besitzer des Mercedes bemerkte am Dienstag, als er sein Fahrzeug startete, dass es extrem laut war. Als er unter den Wagen sah, stellte er fest, dass der "Kat" fehlte. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Jugendliche beschädigen PKW mit Bollerwagen

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 17.30 Uhr drei Jugendliche, die mit einem Wagen aus Metall, vermutlich ähnlich einem Bollerwagen, in der Roßbergstraße in Kornwestheim einen geparkten Toyota beschädigten. Sie hätten den Wagen bewusst gegen den PKW gestoßen. Hierbei saß eine Person, die mit einer schwarzen Jacke bekleidet war, in dem Wagen. Ein zweiter Jugendlicher, der etwas dicker gewesen sein soll und eine weiße Jacke trug, schob den Wagen. Der dritte Junge, der dabei war, hatte eine karierte Holzfällerjacke an. Als die drei bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Das Polizeirevier Kornwestheim fahndete nach den drei Tatverdächtigen, konnte jedoch niemand mehr antreffen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07154/1313-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell