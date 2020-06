Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schützenhaus - Täter erbeuten Sparschwein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Wendschott, Kleitschestraße 19.06.2020, 12.00 Uhr - 21.06.2020, 12.10 Uhr

Zu einem Einbruch in das Schützenhaus in der Kleitschestraße kam es zwischen Freitagmittag 12.00 Uhr und Sonntagmittag 12.10 Uhr. Dabei richteten die Täter Sachschaden an und erbeuteten eine unbestimmte Menge an Bargeld.

Der Pächter hatte Sonntagmittag den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter an den Seiteneingang des Objekts. Hier öffneten sie gewaltsam die Nebeneingangstür und gelangten ins Innere des Schützenhauses.

Anschließend betraten sie verschiedene Räume und durchsuchten diese nach sich lohnender Beute. Hierbei fielen ihnen ein Sparschwein, eine Geldtasche und eine rote Aluminium Geldkassette mit unbekanntem bargeltem Inhalt in die Hände. Danach verließen sie den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung.

Die Ermittler hoffen darauf, dass die Täter Anwohnern, Passanten oder Autofahrern aufgefallen sind. Möglicherweise haben sich die Täter auch auf der Flucht Teile ihrer Beute entledigt. Beim Auffinden solcher Beute, fassen sie diese bitte nicht an, sondern alarmieren sie die Polizei. Hinweis bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Staße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell