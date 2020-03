Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Flechtorf: Imbiss-Einbrecher lässt neben Münzgeld auch Bierfass mitgehen

Wolfsburg (ots)

Flechtorf, Alte Braunschweiger Straße 21./22.03.20

Unbekannte Täter erbeuteten bei einem Einbruch in einen Imbiss in Flechtorf in der Nacht zum Sonntag neben wenig Münzgeld aus einer Registrierkasse auch ein angefangenes 50-Liter-Bierfass aus den Geschäftsräumen. Den Ermittlungen zufolge brachen die Täter die Eingangstür zu dem Bistro in der Alten Braunschweiger Straße nahe der Straße An der Burg gewaltsam auf. Die Tat hat sich nach Geschäftsschluss am Samstagabend um 23 Uhr ereignet und wurde am Sonntagvormittag bemerkt. Am Tatort zeigte sich, dass die Einbrecher auch das an der Zapfanlage angeschlossene Bierfass nicht verschmähten. Zeugen des nächtlichen Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei in Lehre unter der Rufnummer 05308-990930.

