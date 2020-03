Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Strafrechtliche Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, In den Allerwiesen 22.03.20, 16.20 Uhr

Wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr müssen sich einer 25 Jahre alter Scirocco-Fahrer aus der Samtgemeinde Boldecker Land im Landkreis Gifhorn und ein 21-jähriger Golf-Fahrer aus Wolfsburg strafrechtlich verantworten. Beide Fahrer wurden am Sonntagnachmittag von einem Zeugen beobachtet, wie sie mit ihren Fahrzeugen im Wolfsburger Allerpark in der Straße In den Allerwiesen in gleicher Höhe stehend plötzlich und gleichzeitig mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit losfuhren. Einsatzkräfte untersagten daraufhin das weitere Führen von Kraftfahrzeugen und stellten die Führerscheine der Beschuldigten sicher. Nach der Bestimmung des Strafgesetzbuches (§ 315 d StGB) erwartet beide Fahrer eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell