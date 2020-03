Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an parkenden Fahrzeugen

Speyer (ots)

19.03.2020, 19:00 Uhr - 20.03.2020, 06:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Iggelheimer Straße in Speyer an zwei dort ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen die Seitenfenster eingeschlagen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 900 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell