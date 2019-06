Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag (11.06.2019) zwei 31 und 43 Jahre alte Frauen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in einem Sportartikelgeschäft an der Königstraße Waren gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 11.50 Uhr, wie die Tatverdächtigen Waren in mitgebrachte Plastiktüten verstauten. Der Detektiv erkannte die beiden Frauen als mutmaßliche Täterinnen wieder, die bereits Tage zuvor schon einmal in dem Geschäft Waren gestohlen hatten. Er rief die Polizei, welche die beiden Frauen festnahm. Das Diebesgut, Bekleidung im Wert von mehreren Hundert Euro, trugen die Frauen bei sich. Bei der 31-Jährigen fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge mutmaßliches Kokain. Die 31-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die 43-jährige italienische Tatverdächtige wurde im Laufe des Mittwochs (12.06.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

