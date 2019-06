Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche versuchen Zigarettenautomaten zu knacken - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Mittwoch (12.06.2019) versucht, einen Zigarettenautomaten an der Fasanenhofstraße zu knacken. Ein Anwohner bemerkte die Jugendlichen gegen 00.55 Uhr, als sie mehrfach mit einem Stein gegen den Automaten schlugen. Der Mann versuchte zunächst, auf sich aufmerksam zu machen, was die Jugendlichen aber ignorierten. Daher rief er die Polizei. Beim Eintreffen stellten die alarmierten Beamten die zwei Mädchen und vier Jungen, alle jünger als 18 Jahre, auf dem Weg in Richtung Europaplatz fest. Nach ersten Ermittlungen entstand am Zigarettenautomat beträchtlicher Sachschaden. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen ihren Eltern übergeben, sie müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

