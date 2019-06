Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall bei dem am Montagnachmittag (10.06.2019) an der Kreuzung Cotta Straße und Hauptstätter Straße zwei Autos zusammengestoßen sind. Ein 44 Jahre alter Toyota-Fahrer war gegen 17.00 Uhr auf der Hauptstätter Straße in Richtung Heslacher Tunnel unterwegs, als er im Kreuzungsbereich der Cottastraße mit dem Mercedes eines 28-Jährigen zusammenstieß. Der 28-Jährige bog dabei von der Cottastraße in die Haupststätter Straße in Richtung Österreichischer Platz ab. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

