Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstagmorgen (11.06.2019) in der Ruhrstraße auf Höhe der Oberschlesischen Straße alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 45-Jährige fuhr gegen 08.00 Uhr offenbar über einen nassen Gully-Deckel und rutschte in Folge dessen mit dem Hinterrad seines E-Bikes weg. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu.

