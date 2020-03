Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein Fünfzehnjähriger aus Ludwigshafen befährt am 20.03.2020 gegen 13:15Uhr mit einem weiteren Jugendlichen als Sozius mit seinem Kleinkraftrad die Eisenbahnstraße in Frankenthal. Er und sein Fahrzeug werden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer gibt zunächst an, dass es sich um einen 25er Roller handeln würde, den er mit seiner Prüfbescheinigung zum Führen von Mofas führen dürfe. Im weiteren Verlauf räumte er dann ein, dass der Roller ca. 30km fahren würde. Eine durch die Beamten technische Überprüfung der Maximalgeschwindigkeit ergibt eine Höchstgeschwindigkeit von möglichen 90k m/h. Da der Jugendliche nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist, wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Fahrzeugschlüssel und Roller werden zunächst sichergestellt.

