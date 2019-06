Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Mittwoch, gegen 23 Uhr, hörte die Geschädigte einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung sah, stellte sie fest, dass ihr 1er BMW, der am Straßenrand der Wartburgstraße geparkt war, angefahren worden war. Der entstandene Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der Verursacher war geflüchtet.

Marl

Mittwoch, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz der Paracelsiusklinik am Lipper Weg einen geparkten grauen Fiat Punto an und flüchtete. Am Fiat entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Marl) und Herten (für die Stadt Castrop-Rauxel) unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell