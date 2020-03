Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch im Dom-Pavillon

Speyer (ots)

19.03.2020, 17:00 Uhr - 20.03.2020, 06:50 Uhr

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Tür des Dom - Info- Pavillon auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort wurden erfolglos die Kassen im Thekenbereich angegangen. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen rund um den Dom aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

