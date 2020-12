Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Telefonbetrüger erbeuten 50.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

50.000 Euro erbeuteten bislang unbekannte Telefonbetrüger am Mittwoch von einem Ehepaar aus Magstadt. Eine bislang unbekannte Frau hatte sich gegen 14:30 Uhr telefonisch gemeldet, sich unter Tränen als Tochter des Ehepaars ausgegeben und erklärt, in Stuttgart einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. In der Annahme, es handle sich bei der Anruferin tatsächlich um die eigene Tochter, ging die angerufene Frau auf das weitere Telefonat ein, das daraufhin von einer angeblichen Polizeibeamtin übernommen wurde. Den Tätern gelang es in der Folge, das Ehepaar davon zu überzeugen, dass ein Strafverfahren gegen die Tochter durch Zahlung einer größeren Schmerzensgeldsumme an die Hinterbliebenen des Unfallopfers abgewendet werden könne. An einem daraufhin vereinbartet Ort in Stuttgart übergab das Ehepaar schließlich gegen 17:30 Uhr das Geld an einen Abholer der Betrügerbande, der sich als Ehemann des angeblichen Unfallopfers ausgab.

